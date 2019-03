Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Schwechat: Fahndung

In der Nacht auf Dienstag verübte ein bewaffneter Mann einen Überfall auf eine Tankstelle in der Gemeinde Schwechat. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

In Rannersdorf in der Stadtgemeinde Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist in der Nacht auf Dienstag eine Tankstelle überfallen worden. Ein maskierter und bewaffneter Täter entkam laut Polizei mit Beute in nicht genannter Höhe. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.