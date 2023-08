Bewaffnete Überfälle: Suche nach weiteren Opfern

Ein 57-Jähriger ist nach Raubüberfällen in Niederösterreich, Wien, Oberösterreich und in der Steiermark gefasst worden. Es werden weitere Opfer gesucht.

Verdächtiger soll mit Bus oder Bahn zu Tatorten gefahren sein

Der mehrfach vorbestrafte Verdächtige soll großteils mit Bus oder Bahn zu den Tatorten gefahren sein. Maskiert mit einer Kapuze und hochgezogenem Kragen soll der 57-Jährige seine Opfer von Banken bis etwa zu öffentlichen Plätzen oder Bahnhöfen verfolgt haben. Dort soll er sie mit einem 32 Zentimeter langen Küchenmesser bedroht und Bares gefordert haben. Eine Frau erlitt bei einem Handtaschenraub in Feldbach eine Schnittverletzung an der Hand. Weitere Tatorte befanden sich in Wiener Neustadt und im Bezirk Baden sowie in Wien, Graz und Linz. Der Gesamtschaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich, teilte die niederösterreichische Polizei in einer Aussendung mit.