Bewaffnete Überfälle auf Wiener Tankstellen geklärt: Täter in U-Haft

Zwischen 23. August und 2. Oktober wurden mehrere Tankstellen in den Wiener Bezirken Landstraße, Favoriten und Floridsdorf ausgeraubt. Nun konnten ein tatverdächtiges Paar aus Niederösterreich festgenommen werden.

Das Landeskriminalamt Wien konnte sechs bewaffnete Raubüberfälle und einen Raubversuch in den Bezirken Landstraße, Favoriten und Floridsdorf klären. Fünf Raubfälle fanden auf Tankstellen in Floridsdorf und einer auf einer Tankstelle im Bezirk Landstraße statt. Eine Trafik wurde in Favoriten ausgeraubt. Einmal blieb es bei einem Versuch. Nun konnten zwei Tatverdächtige geschnappt werden. Beide sind geständig.