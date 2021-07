Bob Odenkirk brach am Set von "Better Call Saul" zusammen - Fans und Familie sind in Sorge

"Better Call Saul"-Schauspieler Bob Odenkirk erlitt Zusammenbruch am Set

Große Sorge herrscht derzeit um US-Schauspieler Bob Odenkirk: Der Star der Serie "Better Call Saul" erlitt am Dienstag am Set einen Kollaps und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 58-jährige Schauspieler soll laut einem Pressestatement an Herzproblemen leiden. Was Bob Odenkirks Gesundheitszustand betrifft, bittet die Familie, seine Privatsphäre zu schützen.

Odenkirk hatte Zusammenbruch am Set: Sohn informiert

Sein Sohn Nate informierte auf Twitter in knappen Worten zur Situation.



He's going to be okay. — Nate Odenkirk (@birthdaynate) July 28, 2021

Details zu Bob Odenkirks Zusammenbruch und seiner aktuellen Genesung erfahren Sie in diesem Video.

Nach Kollaps am Set: So geht es Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

