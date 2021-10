Betrunkener wollte in Wien Rechnung nicht begleichen und randalierte

Ein Mann im Alter von 51 Jahren wollte in der Nacht auf Samstag in einem Musikclub in der Wiener Innenstadt die Rechnung nicht begleichen und hat zu randalieren begonnen.

Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak spielte sich der Vorfall gegen 4.00 Uhr ab. Der Betrunkene wurde aggressiv, stieß antisemitische Beschimpfungen aus, bedrohte einen 33-jährigen Lokalmitarbeiter mit dem Umbringen und beschädigte die Einrichtung.

Festnahme durch Stadtpolizeikommando Innere Stadt

Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt nahmen den österreichischen Staatsbürger fest. Wie viele Promille Alkohol im Blut er hatte, bleib unklar. Verletzt wurde niemand.