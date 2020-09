Betrunkener Wiener stürzte aus drittem Stock von Balkon

Eine Prahlerei endete für einen betrunkenen Wiener am Freitagabend im Spital. Er ließ sich von einem Balkon in Linz hängen, stürzte aber ab, als ihn seine Kräfte verließen.

Ein 28-jähriger betrunkener Wiener ist am Freitagabend in einer Wohnung in Linz vom Balkon gestürzt, nachdem er zeigen wollte, wie stark er ist.