Betrunkener Wiener crashte auf A3 in Leitschiene: Auto geriet in Brand

Ein Wiener mit zwei Promille intus hat Sonntagabend auf der Rampe von der Südautobahn (A2) zur Südostautobahn (A3) bei Guntramsdorf die Kontrolle über seinen Pkw verloren und krachte gegen die Leitschiene

Das Auto kollidierte laut Polizei mit der Betonleitwand am linken Rand und mit der Leitschiene auf der rechten Seite, bevor es mitten auf der Straße gegen die Fahrtrichtung stehen blieb. Der Wagen geriet in Folge in Brand. Der 38-Jährige konnte rechtzeitig aussteigen und blieb unverletzt.