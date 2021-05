Betrunkener verursachte Autounfall im Waldviertel: Drei Kinder und Frau verletzt

Ein Betrunkener hat am Montagnachmittag in Heidenreichstein im niederösterreichischen Bezirk Gmünd einen Autounfall mit vier Verletzten - darunter drei Kinder - verursacht.

Die Frau aus dem Bezirk Gmünd und die Kinder wurden nach dem Zusammenstoß kurz nach 15.00 Uhr ins Landesklinikum Zwettl gebracht. Die B 5 war rund zwei Stunden lang gesperrt. Der Mann aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde und der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag in einer Aussendung mit.