Betrunkener pinkelte in Wiener U6-Station und schlug Polizisten

Ein Polizist hat am Donnerstag von einem 45-Jährigen eine Ohrfeige verpasst bekommen. Schauplatz war die U-Bahn-Station Josefstädter Straße in Wien-Josefstadt.

Davor hatte der sichtlich betrunkene griechische Staatsbürger ohne Mund-Nasenschutz in der Station randaliert und unter anderen in einen Aufzug uriniert, wie die Polizei in einer Aussendung bekannt gab.