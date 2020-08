Ein randalierender Lokalgast sorgte in der Wiener Innenstadt für einen Polizeieinsatz.

Betrunkener Lokalgast randalierte in Wiener Innenstadt

In der Nacht auf Freitag flog ein Mann aufgrund seines aggressiven Verhaltens aus einer Bar in der Johannesgasse in der Wiener Innenstadt. Zwei Sicherheitsmitarbeiter erlitten dabei leichte Verletzungen.

Gegenüber den Polizeibeamten zeigte sich der 32-jährige, stark alkoholisierte Mann ebenfalls recht aggressiv und stieß mehrfach Beleidigungen und auch Drohungen aus.

Betrunkener bedrohte Polizisten in der Wiener City: Festnahme

Da sich der Mann trotz Abmahnung nicht beruhigen wollte, wurde die Festnahme ausgesprochen, wogegen sich der 32-Jährige heftig wehrte. Die Polizisten wurden während der Amtshandlung auch von Unbeteiligten beschimpft ("Nazi-Methoden").