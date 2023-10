Betrunkener beging in Wien nach Unfall Fahrerflucht und attackierte Polizisten

Nach einem Unfall in Wien-Fünfhaus beging ein betrunkener 39-Jähriger Fahrerflucht. Als die Polizei in in seiner Wohnung in Wien-Ottakring aufspürte, verletzte der Mann einen Beamten.

Dienstagabend kam es in Wien-Fünfhaus zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden zwischen zwei Autofahrern. Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich vom Unfallort noch vor der Sachverhaltsklärung. Durch hilfreiche Angaben eines Zeugen, konnten die alarmierten Beamten den Unfallbeteiligten eruieren und kurze Zeit später an seiner Wohnadresse in Wien-Ottakring antreffen. Bei dem Fahrzeuglenker handelt es sich um einen 39-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Dieser machte auf die Beamten einen stark alkoholisierten Eindruck und hatte, wie sich wenig später herausstellte, über zwei Promille Alkohol im Blut.

Betrunkener beging Fahrerflucht nach Unfall und verletzte einen Polizisten in Wien

Während der Sachverhaltsklärung wurde der 39-Jährige immer ungehaltener, bestritt Unfallbeteiligter gewesen zu sein und versetzte in weiterer Folge einem der Beamten einen Stoß mit dem Ellbogen gegen die Brust. Der polnische Staatsangehörige wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt vor Ort vorläufig festgenommen. Es ergehen weitere verwaltungsrechtliche Anzeigen gegen den polnischen Staatsangehörigen. Die Beamten wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.