Betrunkener aus dem Wiener Donaukanal gerettet

In der Nacht auf Sonntag wurde ein betrunkener, nackter Mann von der Polizei aus dem Wiener Donaukanal am Franz-Josefs-Kai gerettet.

Der 32-Jährige konnte gegen 3.30 Uhr aus eigener Kraft nicht mehr an Land, Passanten alarmierten einen Streifenwagen. Mithilfe von drei weiteren Streifenwagenbesatzungen wurde der Mann schließlich aus dem Wiener Donaukanal gerettet.

Polizist erlitt bei Rettung Schnittverletzungen

Die Polizisten stützten einander am Treppelweg gegenseitig, ein Beamter an der Spitze der Menschenkette beugte sich über die Wegkante zum Wasser und half dem Mann nach oben. Der Polizist erlitt durch am Boden liegende Glasscherben Schnittverletzungen.