Betrunkene E-Scooter-Fahrer bauten Unfall in Wiener City

Am Montag verletzte sich eine 25-Jährige beim Sturz mit einem E-Scooter in der Wiener Innenstadt.

Betrunken und verbotenerweise zu zweit waren ein Deutscher und eine Russin in der Nacht auf Montag in der Wiener Innenstadt auf einem E-Scooter unterwegs. Als sie - ebenso verkehrswidrig - einen Gehsteig überfahren wollten, blieb das Gefährt mit dem Vorderrad hängen und das Paar stürzte. Die Frau erlitt Kopfverletzungen. Die beiden wurden mehrfach angezeigt, berichtete die Polizei am Dienstag.