Betrunkene attackierten Polizisten in Wiener Innenstadt

In der Nacht auf Samstag wollten Polizisten eine Rauferei in der Wiener Innenstadt schlichten, als sie plötzlich von den offenbar Alkoholisierten umringt wurden.

Beamte der Polizeidiensthundeeinheit nahmen im Zuge ihres Streifendienstes am 24. Oktober gegen 0.30 Uhr einen Raufhandel zwischen etwa zehn Personen in der Marc-Aurel-Straße in der Wiener Innenstadt wahr.