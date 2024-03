Betrugsprozess um Testament einer 95-Jährigen Wienerin: Freisprüche

Am Donnerstag ist am Wiener Landesgericht ein seit vergangenem Dezember gelaufener Prozess um eine vermutete Testament-Fälschung mit vier Freisprüchen zu Ende gegangen.

Das waren die Angeklagten im Prozess in Wien

Am heutigen Verhandlungstag sagten vier Zeuginnen und Zeugen aus, die übereinstimmend versicherten, die 95-Jährige sei zuletzt zwar bettlägrig, aber durchaus in der Lage gewesen, Gesprächen zu folgen. Man habe sich mit ihr unterhalten können, sie habe geistig folgen können. Auf diesen Angaben begründete das Erstgericht zum einen die Freisprüche. Zum anderen nahm der Senat an, dass die Erblasserin dem Gärtner aufgrund seiner jahrelangen Tätigkeit für die Frau durchaus Erbansprüche zugestanden haben könnte.