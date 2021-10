Betrugsprozess gegen Rechnungsfälscher in Wien

Am Mittwoch mussten sich zwei Männer vor dem Wiener Landesgericht verantworten, die Rechnungen aus den Briefkästen "fischten" und die IBAN-Nummer auf dem Rechnungsleger veränderten.

"Die Masche ist relativ neu, zumindest in Österreich", hat Staatsanwalt Florian Pöschl am Mittwoch bei einem Betrugsprozess am Wiener Landesgericht erläutert. Zwei Angeklagte mussten sich dort als mutmaßliche Mitglieder einer Bande verantworten, die sich darauf spezialisiert hat, gezielt Postsendungen aus Briefkästen zu "fischen", die einen geschäftlichen Inhalt vermuten lassen und Rechnungen beinhalten. Auf diesen werden dann die IBAN-Nummern der Rechnungsleger verändert.

Betrüger manipulierten IBAN-Nummer auf Rechnungen

Der Gesamtschaden beträgt insgesamt 100.000 Euro

"Das ist schwerster Betrug, die Schädigungsbeträge sind enorm", betonte der Staatsanwalt. Die beiden Angeklagten - zwei Männer im Alter von 54 und 59 Jahre, einer von ihnen hat früher in Frankreich ausgerechnet als Sicherheitsbeamter gearbeitet - sollen laut Anklage in das Treiben in untergeordneter Funktion eingebunden gewesen sein, indem sie Briefe mit Rechnungen an sich brachten und an ihre Hintermänner weiterleiteten und mit gefälschten Dokumenten Konten eröffneten. Die Anklage legte ihnen dessen ungeachtet 46 Fakten mit einem Gesamtschaden von mehreren 100.000 Euro zur Last.