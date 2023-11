In Wien wurde ein 33-Jähriger Mann festgenommen, nachdem er auf der Straße älteren Personen viel zu teuer Geschirr verkaufte.

Im 18. und 19. Wiener Gemeindebezirk ist es in den letzten Wochen zu mehreren Betrugsfällen gekommen. Die Tatverdächtigen sprechen ältere Personen auf der Straße an und fragen sie meist nach dem Weg zum Flughafen. Im Zuge des Gesprächs wollen die Tatverdächtigen den älteren Personen Geschirr verkaufen unter dem Vorwand, dass sie dieses nicht mit in das Flugzeug nehmen können.