Betrugsmasche: Falsche Chefs fordern Geld

In der letzten Zeit sollen sich Betrüger vermehrt als Firmenchefs ausgegeben und somit Daten und Geldbeträge gestohlen haben. Die Täter arbeiten dabei äußerst professionell.

Das Bundeskriminalamt (BK) warnt vor Betrügern, die sich bei Mitarbeitern von Firmen als hochrangige Führungskräfte ausgeben. Die Angerufenen werden dabei überredet, sensible Daten preiszugeben oder Geldbeträge zu überweisen. Die Täter investieren zuvor sehr viel Zeit, um so viele Hintergrundinformationen wie möglich zu sammeln, berichtete das BK am Mittwoch auf seiner Internetseite.