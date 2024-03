In Wien hatte ein betrügerisches Duo vor allem auf ältere Personen abgesehen, und versuchte diesen nahezu wertlose Kleidungsstücke zu verkaufen.

Die Präsentation der Kleidung fand meist in den Wohnungen der Opfer statt. Oftmals gaben die Männer an, dass sie sich in einer finanziellen Notlage befänden, da Angehörige schwer krank wären. Durch das überzeugende Auftreten der Tatverdächtigen wurden die Opfer zum Kauf überredet und übergaben Wertgegenstände wie Schmuck oder Bargeld im Austausch zu den nahezu wertlosen Kleidungsstücken.

In einigen Fällen entwendeten die Tatverdächtigen zudem Wertgegenstände aus der Wohnung.

Im März dieses Jahres konnten die beiden Tatverdächtigen festgenommen werden. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.