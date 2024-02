Betrügerische Briefe: Warnung von Stadt Wien

Die Stadt Wien hat vor betrügerischen Briefen gewarnt.

Die Stadt Wien hat am Mittwoch vor betrügerischen Schreiben gewarnt, die vorgeben, von Dienststellen der Stadt oder Behörden zu stammen. Die Briefe werden scheinbar gerade per Post an Wiener Haushalte verschickt. Darin wird verlangt, dass die Empfängerin bzw. der Empfänger sensible und persönliche Meldedaten in einem Internetformular eingibt. Zu diesem Zweck soll ein QR-Code gescannt oder ein Internet-Link gefolgt werden.