Betrüger erbeuten erneut Goldschmuck von Seniorin

Am Donnerstag ist erneut eine Seniorin Opfer von Betrügern geworden. Eine 86-jährige Frau in Salzburg wurde Mittels eines Schockanrufs um ihren Goldschmuck gebracht.

Vermeintlicher Polizist forderte von Seniorin Geld für Kaution

Dann übernahm eine vermeintliche Polizistin den Hörer und teilte der Pensionistin mit, dass ihre Enkelin ins Gefängnis komme, es sei denn die Seniorin könne sofort eine Kaution in der Höhe von 60.000 Euro hinterlegen. Wie die Polizei berichtete, setzten die Betrüger die völlig überrumpelte 86-Jährige dermaßen unter Druck, dass sie am Nachmittag eine größere Menge an Goldschmuck an einen vermeintlichen Zivilpolizisten übergab.