Betrug: Warnung vor SMS von falschen Paketdiensten

Die Polizei Wien warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche mittels einer Nachricht von einem vermeintlichen Paketdienst via SMS. Darin steht meist "Ihr Paket kommt bald, hier klicken" und ein Link dazu.

Die Wiener Polizei wurden in den letzten Tagen vermehrt auf eine Betrugsmasche aufmerksam, bei der ein mutmaßlicher Paketdienst eine SMS an verschiedene Handynummern sendet. Laut Nachricht, die auch oft in fehlerhaftem Deutsch verfasst ist, wird bald ein Paket zugestellt mit der Aufforderung, auf den beigefügten Link zu klicken. Es handel sich dabei um eine sogenannte Pishing-SMS, die Ihre Daten stehlen will.