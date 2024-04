Betrug mit Weintanks aufgeflogen

Ein Trio aus Ungarn gab vor, Interesse am Kauf der über Online-Plattformen angebotenen Weintanks zu haben. Obwohl die Ware mitgenommen wurden, erfolgte keine Zahlung. Der entstandene Verlust beläuft sich auf 37.100 Euro.

Zwei Verdächtige nach Betrug mit Weintanks festgenommen

In der weiteren Untersuchung wurden drei Männer als Verdächtige identifiziert. Ein 53-Jähriger, der mittels eines europäischen Haftbefehls gesucht wurde, konnte in Ungarn gefasst und Ende März an Österreich übergeben werden, gestand jedoch nicht. Ein 29-Jähriger meldete sich freiwillig bei einer Polizeistation im Burgenland. Er räumte die Vorwürfe teilweise ein, so die Berichterstattung der niederösterreichischen Polizeibehörden. Ein 40-Jähriger wurde der Justizbehörde gemeldet.