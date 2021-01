Betrug! E-Mails zu "Coronasoforthilfe" klauen Daten

Derzeit sind mehrere Betrugsmails im Umlauf, die "Coronasoforthilfe" versprechen. Der E-Mail sind dabei Formulare angefügt, in denen man Kontodaten einfügen muss. Die Polizei warnt vor der Masche.

Derzeit werden sogenannte Phishingmails versendet, in denen sich unbekannte Täter als Mitglieder der Europäischen Union ausgeben. In diesen Mails werden Coronasoforthilfezahlungen angeboten und hauptsächlich an betriebliche Unternehmen verschickt. Die Opfer bekommen Formulare übermittelt, in denen sie ihre Kontodaten und Namen angeben sollen. Die so erlangten persönlichen und geschäftlichen Daten werden dann für diverse Betrugstaten missbraucht.