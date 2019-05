Betrügerin im Bezirk Mödling gefasst: Polizei sucht weitere Opfer

Eine 84-Jährige aus dem Bezirk Mödling konnte Anfang Mai einer Betrügerin das Handwerk legen, indem sie sie bei der Polizei meldete. Die Beamten suchen nun nach weiteren Opfern.

Die Täterin kontaktierte die 84-Jährige telefonisch am 3. Mai 2019 gegen 15.30 Uhr. Sie gab an, dass ihr Sohn Teppichhändler sei und aufgrund von Zollproblemen 24.000,- Euro benötigen würde, da dieser sonst nicht ausreisen dürfte. Da die 84-Jährige vor einigen Jahren Kontakt mit einer Teppichfirma in der Türkei gehabt habe, was der Wahrheit entsprach, habe sie ihre Nummer.