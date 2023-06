Betrügerin ergaunerte mit "Polizeitrick" 432.000 Euro

Niederösterreichische Kriminalisten haben einer im Oktober vergangenen Jahres festgenommenen Frau nachgewiesen, mit dem "Polizeitrick" in drei Bundesländern 432.000 Euro ergaunert zu haben.

In zwei weiteren Fällen war es beim Versuch geblieben, andernfalls wäre die Gesamtschadenssumme auf 700.000 Euro gestiegen. Die 27-jährige polnische Beschuldigte war nach Angaben der Landespolizeidirektion in St. Pölten vom Dienstag teilweise geständig.

Größter Coup mit Abholung von 400.000 Euro in Kärnten

Den demnach größten Coup landete die Beschuldigte mit einer Geld- bzw. Goldabholung in der Höhe von 400.000 Euro im Bezirk Klagenfurt-Land. 20.000 Euro waren es im Bezirk Neusiedl am See, 12.000 und der Versuch von weiteren 80.000 Euro im Bezirk Gänserndorf.

Betrügerin Anfang Oktober 2022 gefasst

Zu keiner Übergabe ist es bei Forderungen über jeweils 92.000 Euro ebenfalls im Bezirk Gänserndorf und in Hainburg an der Donau (Bezirk Bruck an der Leitha) gekommen, wo am 5. Oktober die Handschellen klickten. Die Beute wurde der Polizei zufolge unmittelbar ins Ausland verbracht und an Hinterleute der kriminellen Organisation übergeben.