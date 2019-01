Betrügereien in Wien: Polizei warnt vor "Tricks"

Da es in den letzten Monaten vermehrt zu Betrugsfällen gekommen ist, will die Polizei auf den bekannten "Neffentrick" hinweisen. Erst kürzlich wurde eine Frau in Wien-Ottakring um 300.000 Euro betrogen.

Das LKA Wien hat in den letzten Monaten einen Anstieg an Betrugsfällen verzeichnet. Neben den bereits bekannten Betrugsformen (Neffentrick) geben sich die Tatverdächtigen vermehrt am Telefon als Polizisten aus. Die mutmaßlichen Täter fordern die Opfer immer auf, in der Leitung zu bleiben.

Bei aktuell 37 Betrügereien enstand ein Schaden in Höhe von rund € 700.000. Die Schadenssumme variiert je nachdem wie viel Bargeld, Schmuck oder Sparbücher die jeweiligen Opfer zu Hause haben.