Betrügerbande konnt mit TV-Titel "Bares für Rares" Schmuck ergaunern

Durch die missbräuchliche Verwendung des bekannten TV-Titels "Bares für Rares" konnte eine internationale Betrügerbande ihren Opfern Goldschmuck zu einem geringen Verkaufspreis abluchsen.

Eine internationale Betrügerbande hat mit der missbräuchlichen Verwendung des bekannten TV-Titels "Bares für Rares" in Oberösterreich und in der Steiermark Kunden Goldschmuck um maximal ein Viertel des tatsächlichen Wertes abgeluchst. Die Polizei in Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck) hat mit dem LKA Wien fünf Verdächtige ausgeforscht, informierte die Polizei OÖ am Montag. Der Schaden liegt mindestens im fünfstelligen Eurobereich. Elf Geschädigte waren bisher bekannt.