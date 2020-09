Betrüger unterwegs: Polizei NÖ warnt vor Trickdieben

In den vergangenen Wochen wurden vor allem ältere Menschen in Niederösterreich Opfer von Trickdieben. Die Täter geben sich als Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen oder als Fernsehtechniker aus.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hat am Donnerstag vor Trickdiebstählen gewarnt. In den vergangenen Wochen, beginnend mit 2. Juni, sei es bei älteren Menschen im Bundesland vermehrt zu derartigen Fällen gekommen. Zwei bis drei Männer würden sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmen oder als Fernsehtechniker ausgeben. Bisheriger Schaden: 50.000 Euro.

Vermehrt Trickdiebstähle in Niederösterreich angezeigt

Acht vollendete und vier versuchte Diebstähle seien aktuell zur Anzeige gebracht, so die Polizei. Die Täter waren demnach fünf Mal im Bezirk Mödling (drei Versuche), zwei Mal in Krems, je ein Mal in den Bezirken Bruck a.d. Leitha, Baden und Hollabrunn (Versuch) sowie in Wiener Neustadt und St. Pölten in Erscheinung getreten. Sie haben es auf Schmuck und Bargeld abgesehen.