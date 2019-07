Betonfeldsanierung am Inneren Gürtel in Wien startet am 16. Juli

Die Sanierungsarbeiten am Inneren Gürtel starten am 16. Juli.

Am 16. Juli starten die Sanierungsarbeiten am Inneren Gürtel in Wien. Die Bauarbeiten betreffen mehrere Bezirke und dauern bis 1. September an.

Ab 16. Juli werden beschädigte Betonfelder am Inneren Gürtel in Wien saniert. Diese Gürtelinstandsetzungsprogramme dauern bis zum 1. September 2019 an.

Voriges Jahr wurden Betonfelder des Äußeren Gürtels saniert. Die Arbeiten dauern sowohl bei Tag als auch bei Nach bei Freihaltung von mindestens zwei Fahrstreifen im jeweiligen Baustellenbereich an.

Örtlichkeit der Baustelle: 4., 5., 6., 7., 8., und 9., Innerer Gürtel

Baubeginn: 16. Juli 2019

Geplantes Bauende: 1. September 2019