Beten für eine gute Note: Maturanten können Kerze in Kirche per WhatsApp anzünden

Wer möchte, dass während der Matura eine Kerze angezündet und für eine gute Prüfung gebetet wird, kann sich ab sofort online dafür anmelden. Am Matura-Tag kommen dann Segenswünsche per WhatsApp.

Von 2. bis 16. Mai legen Schülerinnen und Schüler ihre schriftlichen Reife- und Diplomprüfungen ab. Für die extra Portion Ermutigung und Segen von ganz oben wird österreichweit bei der Aktion „BE BLESSED!“ (deutsch: „Sei gesegnet!“) gebetet: Maturantinnen und Maturanten, oder aber auch ihre Familie und Freunde, können sich online auf www.beblessed.at dafür anmelden, dass am schwierigsten Prüfungstag eine Kerze angezündet und für sie gebetet wird.

Kerzen anzünden am Maturatag

An jedem Maturatag brennen dann in einer anderen Kirche in Österreich Kerzen als Zeichen des Gebets um Gottes Begleitung für die Maturantin bzw. den Maturanten. Denn seit jeher bitten Menschen in Zeiten von Prüfungen um Gottes Beistand. Alle Angemeldeten erhalten am Morgen des gewählten Prüfungstages Video-Segenswünsche per WhatsApp von Personen wie Kardinal Christoph Schönborn, Caritas-Präsidentin Tödtling-Musenbichler, Dompfarrer Toni Faber, Bischof Benno Elbs oder der evangelischen Pfarrerin Julia Schnizlein.

Toni Faber: „Man kann jede Herausforderung meistern!“

In Wien werden im Stephansdom und der Lutherischen Stadtkirche Maturakerzen angezündet. Dompfarrer Toni Faber: „Mir hat bei meiner Matura Latein viel Kopfzerbrechen bereitet. Die Prüfung war keineswegs eine ‚gmaade Wiesn‘. Damals habe ich für mich gelernt: Mit Fleiß, Mut und im Vertrauen auf Gottes Hilfe kann man jede Herausforderung meistern. Gott ist bei uns und gibt uns Kraft. Diese Erfahrung wünsche ich allen Maturantinnen und Maturanten!“ Weiters lädt Faber zur großen „BE BLESSED!“-Segensfeier in den Stephansdom am Dienstag, 30. April, um 14:00 Uhr ein: „Kurz vor der Matura bietet die Segensfeier Zeit zum Krafttanken und Durchatmen, damit alles Erlernte und Erworbene bei den Prüfungen gut abgerufen werden kann. Gott will in dieser Phase für alle, die vor der Matura stehen, spürbar sein. Deswegen sprechen wir allen einen speziellen Segen zu. Herzliche Einladung dazu!“

Österreichweites Gemeinschaftsprojekt

Die Maturakerzen von „BE BLESSED!“ sind Teil der österreichweiten Jugend-Initiative „Denk Dich Neu“ und ein Gemeinschaftsprojekt von Erzdiözese Wien, Evangelischer Kirche Österreich, Diözese Graz-Seckau, Diözese Feldkirch, Diözese Gurk-Klagenfurt und Erzdiözese Salzburg. Mit der Initiative „Denk Dich Neu“ möchte die Katholische Kirche in Österreich in Kontakt mit 18- bis 25-Jährigen kommen. „Auch Kirche denkt sich neu und möchte ihre Beziehungs- und Anschlussfähigkeit an junge Erwachsene überdenken und verbessern“, so die Initiative. Neben „BE BLESSED!“ ist auch die Festivalseelsorge bei Musikfestivals ein Projekt von „Denk Dich Neu“.