Besucherrekord in den Wien Holding-Museen verzeichnet

Museumsbesuche erfreuten sich im vergangenen Jahr besonderer Beliebtheit, wie die Besucherbilanz der Wien Holding-Museen zeigt.

Wien Holding-Museen: Fast 761.000 Besucher im Jahr 2019

Haus der Musik bleibt beliebtestes Wien Holding-Museum

Insgesamt 243.637 Besucher tauchten im Jahr 2019 in die Welt der Klänge ein. Neben den interaktiven Installationen begeisterte auch der erste neugestaltete Teilbereich der neuen Sonotopia-Etage das Publikum, sowie die zwei Sonderausstellungen "Neue Wiener Lieder" und "Stringtelligence". Zählt man noch die BesucherInnen der zahlreichen Veranstaltungen mit freiem Eintritt hinzu, so konnte das Klangmuseum 2019 insgesamt sogar 286.237 Gäste begrüßen.

Riesiges Besucherplus im Kunst Haus Wien

Das Kunst Haus Wien mit dem Museum Hundertwasser, der einzigen permanenten Hundertwasser-Schau weltweit, konnte im Jahr 2019 ein beeindruckendes Besucherplus von 28,48 Prozent erzielen. 157.987 Besucher erkundeten im Jahr 2019 das Museum und seine spannenden Wechselausstellungen wie "Über Leben am Land" und "Street. Life. Photography". Damit konnte sich das Museum in der Fachwelt weiter als Haus der Fotografie verankern.

Besucherrekorde im Mozarthaus Vienna und Jüdischen Museum Wien

214.914 Besucher erkundeten im Jahr 2019 das Mozarthaus Vienna mit der einzigen heute noch erhaltenen Wohnung Mozarts in Wien. Das entspricht einem Besucherplus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Jahr 2018. Besonders viele Gäste besuchten das Museum in den Monaten Juli, August und Dezember. Neben der Sonderausstellung "Mozart: Reisender in Europa" - eine Ausstellung des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien im Mozarthaus Vienna - bot das Museum 2019 auch wieder Workshops für Kinder sowie zahlreiche Konzerte im hauseigenen Veranstaltungssaal, dem Bösendorfer-Saal, an.