Besuchermangel: "Austrian Airfest"-Veranstalter pleite

Weil das "Austrian Airfest" im Juni in Bad Vöslau laut Air-Events GmbH nicht kostendeckend verlief, musste der Veranstalter nun Insolvenz anmelden.

Erneute Bruchlandung beim "Austrian Airfest": Über das Vermögen des Veranstalters, der Air-Events GmbH mit Sitz in Wien, wurde beim Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet, wie der Kreditschutzverband von 1870 am Donnerstag mitteilte.

Zu wenige Besucher: "Airfest"-Veranstalter ist insolvent

Die Flugschau wurde zuletzt im Juni 2109 in Bad Vöslau - am Flugplatz Vöslau-Kottingbrunn - organisiert. Allerdings kamen bei dem Event am 15. und 16. Juni, bedingt durch die damals herrschende Hitze, wesentlich weniger Besucher als erwartet, hieß es.