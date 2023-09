Besucher-Andrang bei "Lange Nacht der Wiener Märkte"

Die "Lange Nacht der Wiener Märkte" konnte 2023 ihre Besucherzahlen verdoppeln.

Besucherzahl bei "Langer Nacht der Wiener Märkte" verdoppelt

Die Marktstandler konnten sich über reges Interesse zahlreicher Kunden freuen, die vielen Künstler über ein begeistertes Publikum. Märktestadträtin Ulli Sima bedankt sich bei den so engagierten Marktständer und natürlich den Mitarbeitern des Marktamtes, das Event organisiert haben: "Ich freue mich, dass so unglaublich viele Menschen das so coole Angebot genutzt haben und wir mit 162.000 Besucher*innen so eine beeindruckende Bilanz ziehen können. Die Lange Nacht der Märkte wird wohl ein Fixpunkt im spätsommerlichen Kalender werden."