Bestellbetrüger führte Buch über "Geschäfte": Festnahme in Wien

In Wien wurde ein Bestellbetrüger festgenommen. Er hat den Polizisten die Arbeit erleichtert, weil er Buch über seine "Geschäfte" führte.

Die Wiener Polizei hat einen Bestellbetrüger festgenommen, der der Exekutive ihre Arbeit dadurch erleichtert hat, dass er über seine "Geschäfte" Buch führte. Beim Versuch, unter falschem Namen ein Konto zu eröffnen, machte er sich verdächtig und verlor auf der Flucht seine Notizen, berichtete die Polizei am Sonntag.

21-Jähriger soll 248 Bestellbetrügereien begangen haben

Festgenommen wurde der Syrer bereits am 8. Mai, nunmehr hat die Exekutive einen Überblick über die Aktivitäten des Mannes: Der 21-Jährige soll unter falschen Namen 248 Bestellbetrügereien begangen haben, bei denen er sich unterschiedlichste Waren - von Alpinausrüstung bis zu elektronischen Geräten - an verschiedene Adressen schicken ließ, aber nie bezahlte. Damit soll er einen Schaden in Höhe einer sechsstelligen Summe angerichtet haben.