Bestatter geben online kaum Preise an

Das letzte Hemd hat keine Taschen. Dennoch würden Angehörige gerne Bestatterpreise vergleichen. Das ist schwierig, denn unter vier Prozent der Unternehmen nennen auf ihre Webseite Preise.

Österreichs Bestattungsunternehmen geben im Internet nach wie vor sehr selten Auskunft über ihre Preise. Seit 2018 stieg die Preistransparenz nur leicht von 3,5 auf 3,9 Prozent, teilte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) am Donnerstag nach einer Evaluierung ihrer Branchenuntersuchung mit. 60 Prozent der österreichweit rund 500 Bestatter haben eine Webseite, nennen darauf aber keine Preise. Am auskunftsfreudigsten sind die Unternehmen in Tirol und Kärnten.