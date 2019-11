Bessere Versorgung von psychisch kranken Menschen gefordert

Da die Versorgung von psychisch kranken Menschen in Österreich nach wie vor unzureichend ist, stellte der Dachverband "pro mente Austria" am Dienstag ein Lösungspapier für die künftige Bundesregierung vor.

Jeder dritte Erwachsene von psychischer Erkrankung betroffen

Jeder dritte Erwachsene ist im Lauf seines Lebens von einer psychischen Erkrankung betroffen. Jeder vierte Jugendliche leidet derzeit an einer solchen Beeinträchtigung. "Die Situation für psychisch Erkrankte ist in Österreich dramatisch", meinte Günter Klug, Präsident von pro mente Austria, mit Verweis auf ungenügende Präventionsmaßnahmen, Versorgungslücken und fehlende österreichweit einheitliche Standards in der Sozialpsychiatrie. "Derzeit sieht man sich mit einer psychischen Erkrankung teils mit monatelangen Wartezeiten konfrontiert. Das darf nicht sein, das ist Produktion von individuellem Leid", sagte Klug. Es brauche schnellere Hilfe und vor allem Unterstützungsangebote, die sich an die Bedürfnisse der Betroffenen anpassen - und nicht andersherum, wie es derzeit gängig sei, forderte der pro-mente-Präsident.