Bessere kinderärztliche Betreuung in Wien am Wochenende

Mindestens drei Ordinationen in Wien sollen ab 5. Jänner am Wochenende mit Kinderärzten besetzt sein. Bei größerer Nachfrage sollen mehr Praxen geöffnet werden.

In Wien wird die Versorgung durch Kinderärzte ausgebaut. Ab 5. Jänner 2019 werden an allen Wochenenden und Feiertagen niedergelassene Kinderärzte zur Verfügung stehen, versprachen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) und die Wiener Ärztekammer in einer gemeinsamen Aussendung am Donnerstag.