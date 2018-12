"Besonders abscheulich": Regierung verurteilt Anschlag in Straßburg

Der Anschlag in Straßburg wurde von Kanzler Kurz und Vizekanzler Strache am Mittwoch als "besonders abscheulich" verurteilt. Die Regierungsspitze sprach den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) haben den Anschlag in Straßburg vom Dienstagabend scharf verurteilt. Die Tat sei “besonders abscheulich”, stellte Kurz am Mittwoch nach dem Ministerrat in Wien fest und sprach den Angehörigen der Opfer im Namen der Republik Österreich sein Mitgefühl aus.