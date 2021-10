Beschwerdeflut beim VKI über Energieanbieter

Der Vereein für Konsumenteninfomation (VKI) beschäftigt sich derzeit vermehrt mit Bescherden von Kunden mehrerer Ernegieanbieter. Der Vorwurf: Diese wollen die Preisgarantien umgehen.

"Offenbar reagieren diese Energieunternehmen auf das geänderte Preisniveau des Großhandels und versuchen, bei ihren Kunden Preiserhöhungen durchzusetzen", so der VKI am Freitag in einer Aussendung.