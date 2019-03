Beschäftigungsbonus: Seit 2017 wurde rund 1 Milliarde Euro ausgezahlt

77.245 Mal wurde der Beschäftigungsbonus genehmigt, für die letzten beiden Jahre beläuft sich die Fördersumme auf rund eine Milliarde Euro.

Auch wenn um den Beschäftigungsbonus schon seit 1. Februar des Vorjahres nicht mehr angesucht werden kann, entstehen weiterhin Kosten, da die Förderung bis zu drei Jahre lang läuft. 77.245 Mal wurde der Bonus genehmigt. Für die Jahre 2017 und 2018 beläuft sich die Fördersumme auf 1,005 Mrd. Euro. Das geht aus einer aktuellen parlamentarischen Anfragebeantwortung von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) an die Liste JETZT hervor.

Bisher rund eine Milliarde Euro Fördersumme für Beschäftigungsbonus

Im Zuge des Beschäftigungsbonus konnten Unternehmen für neu geschaffene Arbeitsplätze für die Dauer von bis zu drei Jahren um einen Zuschuss zu den Lohnnebenkosten ansuchen. Je nach gewährter Dauer fallen daher trotz Auslaufens der Maßnahme noch immer Auszahlungen an, erinnerte die kleinste Oppositionspartei in ihrer Anfrage. Auf die Frage, wie sich die Kosten des Beschäftigungsbonus heuer und in den nächsten Jahren weiter auswirken, ging Schramböck nicht ein. Eine Evaluierung der Maßnahme ist laut ihr 2021 vorgesehen.