Berufs- und Bildungsmesse "BeSt" findet 2021 digital statt

Heuer findet die traditionelle Berufs- und Bildungsmesse digital statt. Die Veranstaltung geht von 4. bis 7. März über die Bühne.

Diese Aussteller sind bei der BeSt dabei

Dazu kommen noch unter anderem Initiativen, die Burschen in Sozial- und Erziehungsberufe bzw. Frauen in technische Studien lotsen wollen. Besucher können sich via Live-Chats direkt an die Aussteller wenden und persönlich beraten lassen. Dazu kommen noch Infovideos über Studiengänge und Kursprogramme, Live-Vorträge aus der Stadthalle, Online-Infosessions sowie Workshops in Form von Videokonferenzen.