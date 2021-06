Berichtspflichten für Staatsanwaltschaften werden verringert

Um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und die Anklagebehörden zu entlasten, verringert Justizministerin Alma Zadic mit einem Erlass die Berichtspflichten der Staatsanwaltschaften. In Kraft tritt er mit 1. August.

Mit der im Sommer angestrebten Überarbeitung des Staatsanwaltschaftsgesetzes sollen dann generell Berichte über bedeutende Verfahrensschritte entfallen, was zu weiterer Entlastung der Staatsanwaltschaft führen soll, so Zadic.

Diskussion um Berichtspflicht für Staatsanwaltschaften

"Zentrale Verbesserungen" im neuen Erlass enthalten

Im neuen Berichtspflichtenerlass, der grundsätzlich regelt, was die Staatsanwaltschaften an die Oberstaatsanwaltschaften und diese wiederum an das Justizministerium berichten müssen, sind laut Zadic "zentrale Verbesserungen" enthalten. Etwa entfällt die Informationsberichtspflicht bei "offenkundig anzunehmenden Informationsinteresse der Oberinstanzen", also beispielsweise bei Strafverfahren gegen Personen des öffentlichen Lebens bei Straftaten ohne Bezug zu ihrer beruflichen Tätigkeit.