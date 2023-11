Bericht über neue Ermittlungen gegen Wiener FPÖ

Laut einem Bericht des "Standard" wird gegen ehemalige Spitzenfunktionäre der Wiener FPÖ ermittelt. Ihnen wird vorgeworfen, mit Parteigeldern Lebens- und Rentenversicherungen zu ihren eigenen Gunsten abgeschlossen zu haben.

Verdacht unrechtmäßiger Verträge für Strache und Kabas

Laut dem Bericht handelt es sich insgesamt um einen Millionenbetrag. Die Versicherungen sollen in Liechtenstein abgeschlossen worden sein, wobei der erste Vertrag für Hilmar Kabas bereits im Jahr 2001 abgeschlossen wurde. Die Staatsanwaltschaft Wien hat bereits um Rechtshilfe bei den Behörden in Liechtenstein ersucht. In dem Ansuchen wird behauptet, dass Strache und Kabas "ihre Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, wissentlich missbraucht" hätten. Dadurch hätten sie der Wiener FPÖ Schaden zugefügt. Die Ermittlungen beziehen sich nun auf den Verdacht der Untreue.