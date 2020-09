Bergung nach LKW-Brand auf der A4 bei Schwechat

Am 8. September wurde die Kranmannschaft der Feuerwehr Mödling, mit dem in Mödling stationierten Kranfahrzeug, zur Unterstützung der Feuerwehr Mannswörth angefordert.

Zuvor bemerkte der slowakische LKW-Fahrer während der Fahrt, auf der A4 in Richtung Wien bei Kilometer 11, eine Rauchentwicklung an seinem Sattelauflieger. Geistesgegenwärtig steuerte er sein Fahrzeug auf den Pannenstreifen und trennte den Auflieger von der Zugmaschine. Die eingetroffenen Feuerwehren konnten unter der Einsatzleitung der Freiwilligen Feuerwehr Mannswörth den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

A4 für 30 Minuten gesperrt

Zur raschen Bergung des Anhängers wurde entschieden die Zugmaschine wieder an den bereits gelöschten Auflieger zu kuppeln. Aufgrund des erheblichen Brandschadens an den Reifen war ein Weiterfahren bis zu einer gesicherten Abstellmöglichkeit nicht möglich. Darum wurde der Anhänger durch Kran Mödling im hinteren Teil angehoben und die Last dann im aufgestellten Zustand des Krans bis zur nächsten Betriebsausfahrt verfahren.