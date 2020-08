Bergunfällen im Rax-Schneeberggebiet: Zwei Verletzte

Zwei Verletzte haben Bergunfälle am Wochenende im Rax-Schneeberggebiet gefordert.

Eine 52-Jährige war am Freitag beim Abstieg über den Holzknechtsteig gestürzt. Sie erlitt Verletzungen am Kopf, an den Rippen und an der Hüfte, berichtete die Bergrettung Reichenau am Sonntag. Ein Wiener rutschte am Samstag am Weg zwischen Trinkstein und der Seehütte aus und zog sich eine Risswunde an der Wade zu.