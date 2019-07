Bergtour endete für 25-jährige Soldatin aus Wien tödlich

Am Sonntag starb eine junge Wienerin bei einer Bergtour in der Schweiz. Die Soldatin war mit ihren Kameraden im Kanton St. Gallen unterwegs.

Am Sonntag ist eine Wiener Soldatin bei einer Wanderung in der Nähe von Walenstadtberg in der Schweiz abgestürzt. Die 25-Jährige war für eine Ausbildung in der Schweiz und unternahm am Wochenende mit Kameraden eine private Bergtour. Dabei verunglückte die Wienerin tödlich, berichtete das Bundesheer am Montag.