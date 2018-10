Bergrettung musste am Wochenende 14 Mal ausrücken

Am Wochenende unternahmen zahlreiche Menschen einen Ausflug in die Berge, wobei mehrere Unfälle passierten.

Die Bergrettung Niederösterreich-Wien hat am vergangenen “goldenen Herbstwochenende” 14 Einsätze vom Semmering bis Mödling und von Lackenhof bis in die Wachau verzeichnet. Das Prachtwetter hatte einen vergleichsweise hohen Zustrom auf den Bergen zur Folge, berichteten die Helfer am Montag.