Berg-Karabach: Österreich muss Stimme erheben

Vertreter der armenischen Gemeinde in Österreich haben die Bundesregierung sowie die internationale Gemeinschaft aufgefordert, ihre Stimme gegen die "humanitäre, kulturelle und geopolitische Katastrophe" in Berg-Karabach zu erheben.

Österreich habe als neutrales Land die historische Verpflichtung dazu, so die Armenisch-Apostolische Kirche in Österreich sowie zahlreiche Vereine der armenischen Community am Donnerstag in einer gemeinsamen Aussendung.

Berg-Karabach: Österreich sollte die Stimme erheben

Die Armenier in Österreich warnten darin vor einem "zweiten Genozid am armenischen Volk" durch Aserbaidschan. Die Anerkennung des ersten Völkermords am armenischen Volk im osmanischen Reich 1915 durch die Weltöffentlichkeit habe zu lange auf sich warten lassen, hieß es in der Aussendung. Österreich erkannte den Genozid an den Armeniern 2015 offiziell an, was zu einer Belastung der bilateralen Beziehungen zu Ankara führte. "Nun müssen Menschenleben gerettet und ein zweiter Genozid am armenischen Volk abgewendet werden", forderten die Vertreter der armenischen Gemeinde.