Bereits viele Anfragen zu Handwerkerbonus

Anträge für Handwerkerbonus ab 15. Juli möglich

Die Wirtschaftskammer berichtete am Donnerstag von einem großen Interesse am Handwerkerbonus. So würden die Betriebe bereits viele Anfragen dazu erhalten. Zudem stünden die Handwerksbetriebe bei der Beantragung "gerne beratend zur Seite", hieß es von Bundesspartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster. Auch Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger begrüßte in einer Aussendung den Handwerkerbonus und die "niederschwellige Beantragung" durch die Online-Plattform.